2025年房市代表字「硬」 林正雄曝房價仍具5大支撐

中華民國不動產聯盟總會23日召開年終記者會，聯盟總會理事長林正雄代表各公會指出，2024年房市雖然受到政府政策干擾成為「最錯愕的一年」，但上有缺工缺料及綠色通膨壓力，下有剛需自住、安全換屋買盤支撐，展望2025年聯盟總會預測房市代表字為「硬」，面對挑戰，不動產業將展現「硬實力」，創新因應綠色通膨衝擊，並專注提升品質與服務。

今年9月下旬央行驟然實施第七波信用管制，導致今年房市呈現虎頭蛇尾，預估今年度買賣移轉棟數仍可站上35萬棟關卡，來到11年新高。價格部分，根據信義房價統計指數，2024年第3季全國房價平均年增12.47％，與聯盟總會去年推測房價近年將上漲10~15％相去不遠。

林正雄指出，從經濟面來看，受惠於AI需求強勁與庫存持續去化，台灣全年外貿拚成長9%、出口可望連13紅，表現亮麗。另，川普回歸白宮拚經濟，加上全球央行掀起一波降息潮，貨幣政策將回歸正軌。預期降息將增加企業獲利與活絡資本市場、提升消費信心帶動民間消費支出提升，並促進企業投資意願，前述動能將刺激整體經濟成長。

在政策干擾下，不動產聯盟總會預測，2025房市將維持「價穩量縮」格局，因此對於2025年房市展望預測字定為「硬」。因台灣房市擁有家戶數增加與安全宅換屋需求的「房市硬底子」，消費者也懂知曉置產抗通膨的「投資硬道理」、不動產同業更以創新因應綠色通膨衝擊，專注於永續品質與服務展現「產業硬實力」；綜合以上，對於消費者來說現在反而是「最棒的購屋in時代」。

林正雄表示，國內建築業因應ESG趨勢，碳費、電價、物價蠢動、原物料價格居高不下的困境，房地產就是將土地與建材加工而成，雖然國際原物料行情非政府所能撼動，但建築用地與容積率供給正是政府最能影響房價的權柄。

反觀全國平均屋齡33年的狀況下，屋齡超過50年的住宅即占比13%共124萬棟。那個在全國統計空屋率9.32%占比中，有多少是屋況不良的「無效供給」？建請政府全面檢討住宅的需求與真正的「有效供給」，並針對缺乏供給之區域予以擴大，才是紓緩房價漲幅的良方。

面對前述持續上漲的物價壓力，林正雄呼籲，新青安政策不能貿然停止，目前新青安政策嚴查後逐漸退燒，且年輕人的利益不能被忽視，呼籲政府請從3個面向加強推出「新青安2.0」，包括「更」優惠：將暴衝的房地合一稅收還利於民，提供1%以上的利息補貼；「更」多元：以房市政策促進生育率，生越多補貼越多；「更」嚴格：更嚴格的審查標準，並訂定罰則嚇阻炒房買盤。

展望2025年，林正雄指出，房市價格仍具有五大支撐，包括一、家庭型態改變，家戶數增加之剛性需求；二、因應綠色通膨衍生之預期買盤；三、股市成長獲利投入房市置產保值；四、未來房屋、土地供給將越來越少；五、超高屋齡時代下，對於安全住宅的急性換屋需求。