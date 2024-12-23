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【重磅快評】賈永婕頂防疫女神光環 應避公私不分質疑

聯合報／ 主筆室
台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影

101董事長賈永婕今天穿得美美的，到立法院財委會備詢，上任之初就說好「負責時尚美麗」的她，上任後的諸多作為顯示，她不是只會運用她最擅長的網路行銷經營形象。但姑且不論個人光環是否已大過公司，她今日透露「永婕同心」竟要進一步發展成IP，顯示賈董頗有生意頭腦，卻也使她無法規避外界對她公私不分甚至公器私用的質疑。

台北101不是一家單純的民營公司，其股權結構是公股銀行持股52.08%，民股股東持股47.92%。這也是為何賈永婕須到立院備詢的原因。其中，日商伊藤忠在2018年收購頂新持有台北101大樓的37.2%股權，雖然今年初轉讓5%持股予西松台灣投資，持股比率由37%降至32%，仍是最大單一股東，在董事會中有5席董事。

要應對101裡的公股及民股要求，還有內外部各種勢力，絕對不是件容易的事。先是傳出她上任後開除前朝員工，還一度招致前董座宋文琪點名批評；最大股東伊藤忠近期則傳出有意出售其所持有的部分股份，並正在與特定投資人洽談接手事宜，賈永婕為此還在上周急飛日本洽商。

賈永婕9月3日接下台北101董座，已超過100天，期間發生不少事件占據新聞版面。其中引發高度爭議的是賈永婕老公企業捐款，在台北101外牆點燈秀出「德杰集團 永婕同心」字樣，遭外界批評「公器私用」。但她今日加碼透露，已經規劃永婕同心商品，要變成IP，似乎把101當成她與老公的家族企業。

而年終將屆，每年台北101煙火都是重頭戲，但101今年並未舉行正式的煙火動畫公布記者會，而是由賈永婕昨日在個人臉書粉絲專頁上先行公布今年跨年煙火動畫，台北101官方頁面直到1小時後才公布。賈永婕不認為有何不妥，她的說法是，要讓流量增加，就是讓自己粉專的流量分享到台北101，101變成她的「協作單位」，「這種作法是很有創意的」。

在疫情期間，賈永婕快速展現行動力，勤跑醫療院所捐贈醫療器材，成立慈善協會開放民眾捐款而獲得「防疫女神」稱號，形象極為正面。她接任101董座消息一發布，跌破外界眼鏡，一度也令人擔心她會不會成了「誤入叢林的小白兔」，目前看來她做得如魚得水。跳脫傳統或發揮創意都很好，但她若把自己變成一個「網紅董事長」，認為自身影響力大過公司，顯然，賈董就不太理解公司治理的意義，也不明白她是來幫101，而非101幫襯她。

上任後風波不斷，之前賈永婕的回應是，因為世界上就是有兩派勢力，一正一邪，新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞，並強調邪不勝正。希望賈董新勢力為101帶來的是新氣象，且把101的利益放在她個人及家族企業之上。

台北101 賈永婕 跨年

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