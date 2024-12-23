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中研院調查：房租通膨壓力 未來兩年內仍居高不下

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央研究院經濟研究所23日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」。本報資料照片
中央研究院經濟研究所23日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」。本報資料照片

中央研究院經濟研究所23日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，中研院經濟研究所副所長楊淑珺指出，該份調查發現，預期一年後CPI通膨超過2%的受訪者比例從去年同期的71%上升至78%，這數據顯示通膨壓力在未來一年不易緩解。其中，值得關注的是，房租相關的CPI通膨壓力在未來一兩年內仍可能居高不下。

此外，調查結果還顯示，台灣消費者預期生活成本（經常性生活之整體開銷）在一年後平均上升11.3%，較去年同期調查的9.3%高出二個百分點。

受訪者預期「交通與能源開銷」的平均漲幅達15.9%，「食物（含外食）開銷」漲幅則達12%。儘管布蘭特原油期貨價格從10月初約每桶81美元的近期高點降至12月中的75美元以下，但台灣消費者仍預期未來交通與能源開銷將顯著增加，這可能與今年4月和10月的電價上漲相關。電價的調漲勢必逐步推升其他商品和服務的價格，尤其是外食成本，進一步加重家庭負擔。這也使得消費者認為，未來一年內食物開銷可能持續攀升。

在CPI變化預期方面，則有87%的消費者預期一年後CPI將上升，較去年同期的82%提高五個百分點，預期一年後CPI上升的中位數也從去年同期調查的2.75%，上升到3%。

政策反應調查部分則顯示，僅17.1%的受訪租客在過去三年（2022-2024）內申請過租金補貼。在未申請的租客中，35.3%因資格不符，26.9%則擔心因為申請補貼而導致房租上漲。另外，關於房東調整租金的調查，受訪房東近三年約有24.3%的房東調漲租，平均年租金調漲幅度為2.02%。主要調漲原因包括物價和工資上漲導致房屋維修成本增加（約76.2%）、房屋稅和囤房稅調升（約33.7%）、以及因為房客申請租金補貼(約19.7%)。未來一到兩年，約有三成的房東計畫調漲租金。整體受訪房東預計平均調漲幅度為2.32%。

楊淑珺分析，這些結果顯示，房租相關的CPI通膨壓力在未來一兩年內仍可能居高不下。除了物價普遍上漲外，租金補貼及相關稅率調升也是推動房租上漲的因素。

CPI 房東 租金補貼

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