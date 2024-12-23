中研院預測：2025經濟「穩勢前進」 通膨率還是會破2％

中央研究院經濟研究所23日發布最新經濟預測，由於第2、3季製造業景氣好轉及新興應用科技需求殷切，廠商擴大投資帶來大驚奇，中研院將2024年經濟成長率預測上修至4.23%，較上次預測高出0.35個百分點；2025年則因為AI硬體供應鏈更重要，惟須注意若美國提高關稅，將增添台灣出口變數，預估明年經濟成長率為3.10%。

中研院「總體經濟預測小組」合聘研究員林常青指出，美國總統當選人川普即將上任，由於美國單邊主義將興起，再加上中國大陸經濟復甦的挑戰依然存在，兩者是否對全球貿易與景氣復甦產生影響，將會是台灣2025年經濟成長動向的重要變數。

不過，林常青也提到，台灣可望受惠電子相關產品需求回溫與高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求的帶動，以及我國經貿政策的調整，投資有望延續既有優勢驅動經濟成長。

林常青並以「乘蛇化機，穩勢前進」八個字來形容2025經濟情勢，他指出，面對明年的經濟成長，台灣由於擁有蛇的靈巧和智慧，應可迎向各項轉機和轉型的挑戰。

至於在物價方面，中研院相較其他預測機構較不樂觀，預測2025年全年CPI年增率為2.02%，是目前唯一超過2%通膨警戒線的預測機構。

林常青表示，主要由於今年兩次的電價上漲，仍需時間反映在物價調整，且明年基本工資持續上調、軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，再加上調查顯示消費者對物價上漲預期幅度不低，預計明年通膨壓力仍然稍大。

此外，林常青也提醒，明年台灣經濟發展仍面臨四大不確定因素，包括：美國川普上任後續貨幣、貿易政策動向；大陸經濟復甦仍有挑戰；國際競爭與地緣政治；以及AI科技發展進程。