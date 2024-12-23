外送平台合併延審遭圍剿 李鎂承諾明年1月底前准駁

公平會日前宣布外送平台Uber Eats與foodpanda的合併案審查期要再延長60個工作天，最晚在2025年3月21日完成審查，不過該決定讓許多立委不滿，紛紛在立法院開砲刪減與凍結公平會預算，公平會主委李鎂最終做出承諾，力拚在任期內、明年1月31日前對外公布是否准予合併。

立法院經濟委員會繼續審查公平交易委員會單位預算，許多立委開嗆公平會針對外送平台合併案頻頻拖延，在重大矚目案件上過於保守，缺乏主動積極，也讓外界感受不到其存在性，根本可以直接解散。

針對為何再延長審查期間，李鎂說明，結合案件文件齊備後算30天，如果沒有做出決定，就會直接核准通過，期限是12月19日，但因為結合申請案除了社會大眾意見外，也要給參與結合案事業說明機會，因為總部在國外，與其聯繫結果，最早可以來台說明時間在12月17日，離19日只有2天，當然要先延長，為避免審查期間趕不上，因此必須先延長，以免直接通過。

不過這番解釋仍無法過關，國民黨立委楊瓊瓔指出，結合案影響到15萬外送員權益也影響10幾萬家電商及公平會信賴度，且從3月份民間就在流傳，一直到5月提出申請，如果以12月17日等結合事業抵達台灣，因此要將准駁延後，這個理由無法認同，希望在任期前得到明確答案。

李鎂表示，延長60天，不等於會延到3月，儘量會努力在任期屆滿前會做出結果，但也要看委員會討論情形。