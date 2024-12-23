放閃還不夠？ 賈永婕：規畫「永婕同心」商品

台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，賈永婕透露已經規畫永婕同心商品，要變成IP，但國民黨立委賴士葆直言這樣「秀恩愛不宜啦」，不是企業捐款就可以，並指出賈永婕身分已經改變，作風舉止要更嚴謹，賈永婕則回應「好啦，了解。」

外界對於台北101今年國慶日首次施放煙火不甚滿意，賈永婕表示時間與預算受限，無法完整招商，但年底的跨年煙火絕對準備好了，今年台北101煙火秀加碼1分鐘，主題訂為「Team Taiwan及Champion」，煙火發數會給大家看得非常過癮，而且還有一個很大型的光雕秀，且音樂一定會有「台灣尚勇」。 台北101董事長賈永婕（左）與兆豐金控董事長董瑞斌（右）今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，兩人在台上交談。記者余承翰／攝影 台北101董事長賈永婕（左）與總經理朱麗文（右）今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢。記者余承翰／攝影 台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影 台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影 台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。記者余承翰／攝影