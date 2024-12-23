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台北101改稱為台灣101？ 賈永婕認同：很棒啊

中央社／ 台北23日電
台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。聯合報系記者余承翰／攝影
台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心」字樣公然放閃有正反意見，她則透露，已經規畫永婕同心商品，要變成IP。聯合報系記者余承翰／攝影

民進黨立委郭國文今天質詢時關切台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資，台北101董事長賈永婕回應，她近日已飛到日本談股權問題，至於有無在洽特定買家，她不能透露。此外，賈永婕也說，台北101若改稱台灣101「也很棒啊」。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及賈永婕等就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

賈永婕回應郭國文質詢時表示，她知道伊藤忠有打算要出脫持股，但目前不太知道確切動向，並透露自己上個禮拜快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。

郭國文追問，有無洽特定對象買家，賈永婕說，「我不能透露到這個程度」。

此外，郭國文認為，台北101是國家層級、不只是市府層級，應該是「台灣101」。對此，賈永婕表示認同，「台北101改成台灣101，也很棒啊」。

台北101 賈永婕 跨年

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