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SCFI 連四漲 法人對海運股評價中性偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

SCFI指數截至上周為止，為2,390.17點，較前一周上漲0.2%，其中，美東線周漲2.6%，美西線周漲4.3%，歐洲線周跌0.5%。法人機構表示，SCFI指數連續第四周上漲，近期漲幅以美西線較為顯著，考量2024年獲利大幅增長下、2025年具有高殖利率題材，對海運股維持中性偏多的評價。

分析師表示，在運價方面，歐洲線運價走勢穩定，航商穩價意願積極，淡季運價走勢相對有撐，隨合約談判進入尾聲，明年第1季上旬歐洲線運價可能呈現漲多回落；美洲線方面，前期市場運力陸續返回的情況下，導致美西線運價出現較大回跌，待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機。

美東勞資雙方關於由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致1月中旬罷工機會再度提高，短期內可能引發貨主將貨物轉由美西港口出貨，待農曆春節期間進入需求空窗期，罷工影響將逐漸淡化，但川普近期言論偏向反對碼頭自動化，若罷工時間持續延長，則春節過後可能引發塞港預期。

此外，媒體報導美國參眾兩院議員近日向國會提交「美國船舶法案」，希望「國貨國運」振興美國造船和海運業。法案要求，自法案生效起15年內，所有從中國進口到美國貨物，10%必須由美國旗船舶（即註冊地為美國的船舶）運輸。

此法案若生效對於船東影響在於船舶註冊地的改變，以及船員配置、稅賦成本等的變化，由於此規定對於註冊地的要求為自法案生效後的第5年的1%開始，每年增加1%，在生效14年後達到10%，對於行業衝擊應屬有限。

美國

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