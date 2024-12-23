101最大股東伊藤忠洽特定人釋股 傳包含中信金
台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠日前已是轉讓5%持股予旗下子公司，目前持股降至32%，23日立院財委會開會立委郭國文關切股權轉讓是否影響公民股結構。據指出，伊藤忠將洽特定人釋股，其中包含中信金。
立法院財委會23日邀請財政部、金管會就「兆豐金控及台灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」進行專題報告，並備質詢。
伊藤忠原本持有546,460張台北101股票，日前將73,926張股票轉讓給西松台灣投資公司，轉讓後還有472,534張，持股比由37%降至32.14%，等於轉讓5%持股。郭國文詢及是否影響官股主導結構，台北101董事長賈永婕表示，西松台灣投資公司仍是伊藤忠子公司，她透露近日特別快閃日本一趟向日方伊藤忠談論相關事宜，對股權轉讓有掌握。
據指出，伊藤忠正洽特定人釋股，其中包含中信金，惟單一持股有上限規定，不能全部吃下伊藤忠所有持股，因此還有其他特定人。
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