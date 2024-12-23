觀光回春落後…亞洲鄰國搶先 學者指台灣觀光長年困境

國際觀光市場在疫後強勁復甦，聯合國旅遊組織（UNWTO）預期，全球旅遊業有望在2024年底恢復至疫情前水準。然而2024年卻是台灣觀光產業艱辛的一年，交通部二度下修外國旅客來台人次目標至750萬，僅達2019年高峰時約六成。在國人熱衷出國、外國旅客未見顯著增長的情況下，台灣觀光逆差將再破新高。

台灣觀光陷入「回春落後」局面，究其原因，交通部表示受整年震災風災衝擊、日幣貶值及兩岸局勢不穩定等因素影響。但學者進一步指出，失去花東「觀光招牌」，讓台灣觀光產業長年以來面臨的困境一一浮現。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，台灣在國際觀光市場中形象模糊，對非鄰近國家而言，往往留下高科技王國而非旅遊聖地的印象，因此透過國際行銷建立「台灣可以觀光」的形象，勢在必行。「那些對台灣根本不熟悉、可能沒聽過台灣的旅客，要先把台灣一個『有主題的觀光形象』置入進去，我們現在比較貪心，覺得台灣大自然很美，有很好的文化、美食，最後就會變成沒有特色。」

其次，陳家瑜提到，各國在疫情期間翻新觀光基礎設施，日、韓、泰、新加坡等鄰近國家藉開放簽證、優化通關與交通便捷性等方式，在報復性旅遊潮湧現時降低旅遊障礙，使國際旅客留下正面印象。「疫情期間每個地方的機場不是重蓋就是整修，我們的沒什麼變，那不打緊，然後（旅客）來還要再排一個非洲豬瘟（攔檢）。人家已經做到生物辨識，讓外國人快速通關，連北京都已經可以用Visa卡坐地鐵，大家都在降低旅遊中的摩擦跟障礙。」反觀台灣旅遊環境友善度，仍有不小差距待追趕。

此外，全球觀光的競爭壁壘也在疫後高築。陳家瑜以新加坡為例，除了今年初獨家取得國際天后Taylor Swift演唱會主辦權，賺取可觀的觀光收入，迪士尼郵輪首度以亞洲為母港的2025年全新航線，亦由新加坡買斷5年獨家權利。「新加坡的旅遊局非常積極……什麼資源都沒有，但他就是想盡辦法生出一些跟鄰近國家不一樣的條件，還去把競爭拉高，以後大家要談（觀光商務）搞不好都要談獨家。」陳家瑜指出，亞洲國家對觀光市場的爭取，已經到達不同檔次。台灣觀光產業欲起飛，在政策推動與資源挹注上，亟需政府展現更強企圖心與執行力。

面對越來越競爭的國際市場，交通部觀光局（現觀光署）在新冠疫情前即提出「觀光立國」願景，要將台灣打造為「亞洲旅遊重要目的地」。陳家瑜則建議借鏡日本策略與落實方式，自政策、人才、資源等面向打穩地基，「日本政府知道觀光產業對他來講非常重要，因為日本人口在萎縮，日本經濟不好。他就是到台灣，從南到北幾乎每一個學校、科系都會收到『請去日本實習』的邀約，因為他人不夠，他幫你辦簽證，ˇ所以人才才會流動。」