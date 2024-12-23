101最大單一股東日商伊藤忠傳出要賣股 賈永婕：有掌握

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今日表示，已經有掌握。

台北101股權結構中，公股銀行持股52.08%，民股股東則持股47.92%，而伊藤忠在2018年收購頂新持有台北101大樓的37.2%股權，就是最大單一股東，雖然今年初轉讓5%持股予西松台灣投資，持股比由37%降至32%，但在董事會中仍有5席董事。

民進黨立委郭國文表示，伊藤忠在今年轉讓持股後，仍要持續處分持股，特定對象就是中國信託，但受限於規定，可能最多只能買5%，其他持股還會找其他人買。

對此，賈永婕也表示，相關情況都有掌握，西松台灣投資也是伊藤忠的子公司，而她前幾天才已經快閃日本，主要目的就是拜訪伊藤忠，但她並未透露拜訪細節。