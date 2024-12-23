快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

聽新聞
0:00 / 0:00

101最大單一股東日商伊藤忠傳出要賣股 賈永婕：有掌握

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北101董事長賈永婕今日表示，對伊藤忠傳出有意出脫持股已經有掌握。記者林海／攝影
台北101董事長賈永婕今日表示，對伊藤忠傳出有意出脫持股已經有掌握。記者林海／攝影

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今日表示，已經有掌握。

台北101股權結構中，公股銀行持股52.08%，民股股東則持股47.92%，而伊藤忠在2018年收購頂新持有台北101大樓的37.2%股權，就是最大單一股東，雖然今年初轉讓5%持股予西松台灣投資，持股比由37%降至32%，但在董事會中仍有5席董事。

民進黨立委郭國文表示，伊藤忠在今年轉讓持股後，仍要持續處分持股，特定對象就是中國信託，但受限於規定，可能最多只能買5%，其他持股還會找其他人買。

對此，賈永婕也表示，相關情況都有掌握，西松台灣投資也是伊藤忠的子公司，而她前幾天才已經快閃日本，主要目的就是拜訪伊藤忠，但她並未透露拜訪細節。

台北101

延伸閱讀

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃永婕同心商品成IP

跨年煙火影片個人粉專搶先爆雷 賈永婕：101是我的協作單位

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕親口給答案了

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

相關新聞

101最大股東伊藤忠洽特定人釋股 傳包含中信金

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠日前已是轉讓5%持股予旗下子公司，目前持股降至32%，23日立院財委會開...

101最大單一股東日商伊藤忠傳出要賣股 賈永婕：有掌握

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今日表示，已...

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃永婕同心商品成IP

台北101今年國慶日首次施放煙火，但外界不甚滿意，台北101董事長賈永婕今日表示，時間與預算受限，無法完整招商，但年底的...

放閃還不夠？賈永婕：規畫「永婕同心」商品

台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心...

觀光回春落後…亞洲鄰國搶先 學者指台灣觀光長年困境

國際觀光市場在疫後強勁復甦，聯合國旅遊組織（UNWTO）預期，全球旅遊業有望在2024年底恢復至疫情前水準。然而2024...

氫能減碳新藍圖 勤業眾信助攻台灣淨零轉型

勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦「氫供給『政』加速實現減碳未來」研討會，聚焦氫能政策與基礎建設，旨在推動氫能價值鏈整合，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。