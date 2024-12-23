氫能減碳新藍圖 勤業眾信助攻台灣淨零轉型

勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦「氫供給『政』加速實現減碳未來」研討會，聚焦氫能政策與基礎建設，旨在推動氫能價值鏈整合，加速全球減碳進程。

同時，會中發布《亞太地區的潔淨氫能：啟發思維的燃料》報告，預測2050年全球氫能市場價值將達1.2兆美元，其中亞太地區將佔全球五成，顯示氫能在實現淨零排放目標中的關鍵角色。

勤業眾信電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞表示，台灣在2025淨零轉型十二項戰略中，已將2050年電力結構中氫能佔比設定為9%至12%。隨著政策逐步落實，氫能產業將獲得更強動力。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，氫能作為重要調節性能源，需與綠色金融協同發展，以加速相關技術與政策的進步。

工業技術研究院石蕙菱強調，氫供給與貿易的核心命題是減排，並呼籲制定國際標準與政策以促進氫能應用。

財團法人驗船中心詹育禔與台灣港務公司蔡淑慧從應用端強調，氫能的替代燃料潛力為減碳提供重要解決方案，並建議借鑒離岸風電經驗，完善相關法規和配套措施。

台灣作為國際航運樞紐，具備發展氫能獨特優勢。石蕙菱指出，氫能生態系的建立需整合供給與需求，港口因臨海特性成為發展核心。蔡淑慧提到，台灣港群不僅具備設施優勢，未來更可供應船用替代燃料，打造氫能貿易區域樞紐。詹育禔則展望浮式風電與氫能技術結合的潛力。

勤業眾信認為，政府政策是推動氫能生態系發展的關鍵。未來，勤業眾信將整合海外專家資源，並參與政策規劃與諮詢，為產業鏈提供策略與解決方案，助力台灣在二次能源轉型中，實現韌性與永續發展，創造綠色經濟新機遇。