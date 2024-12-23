吸引台積電擴大投資 陳其邁：機會給準備好的人

台積電在2021年初確定投資高雄計畫，自此高雄市政府展現超高行政效率，第一廠最快預計明年正式生產。市長陳其邁說，機會是留給準備好的人，台積電帶動高雄城市轉型至為關鍵。

陳其邁接受中央通訊社專訪，談起台積電投資高雄如數家珍，「目前台積電預計在高雄投資5個廠，P1廠已裝機，預計明年或後年初投入量產，整體進度比預期提早半年；P2至P5也都按照預定期程進行中。」

他說，台積電的投資計畫除了確保台灣在先進製程對全球的市佔率與技術領先的地位，尤其對於高雄過去長期是重工業城市來說，藉由台積電的投資也帶動相關產業的數位轉型，包含鋼鐵、石化等，「台積電投資可以說是對高雄城市轉型起了火車頭的作用」。

為配合台積電投資期程，高市府全體總動員大力協助，陳其邁說，投資不外乎是水電、人才、周遭公共服務等；市府在水電部分配合建廠期程，設立4個再生水廠，提供近20萬噸再生水供應量，滿足台積電11至12萬噸再生水需求。

電力部分，在楠梓產業園區南側設立超高壓變電所，以及相關饋線設施，確保供電無虞。交通方面，市府擴增新台17線、翠華路拓寬；以及國道1號引道、相關匝道工程，確保大型車輛與一般車輛分流，達到交通安全。

「當然也很感謝中央的協助，讓我們一步一步陪著台積電的建廠來完善周遭的服務措施」，陳其邁說，以台積電在全球的生產據點來看，高雄位於城市較中間的位置，它是全球唯一緊鄰捷運、高鐵、高速公路的廠區，「便於紓解重車交通與通勤人口」。

他說，高鐵台南站到南科的距離有39公里，而高鐵左營站到楠梓產業園區只約700公尺，捷運站僅距離1站，周遭的捷運站就有4站。如此便捷的交通利於台積電的上下游供應商可沿著捷運線尋找辦公地點，「這也是當時台積電選擇楠梓產業園區最重要的原因。」

陳其邁強調，台灣在全球半導體競爭中，最具優勢就是供應鏈非常完整，且相當有效率，「我曾經跟台積電人員聊天問什麼叫做短鏈，他們的答案是騎摩托車可以到的，就是最短供應鏈。」高雄、台南、嘉義、屏東，相關廠商距離都非常近，逐漸完備國家規劃的半導體S廊帶，加速生態系的完整。

他舉例，路科有美商英特格、德商默克2家大型材料供應商進駐，就在台南隔壁非常近，未來高捷紅線也會串聯到路科，未來荷蘭商艾司摩爾、德商英飛凌、東京威力科創、科林研發等辦公室也都離楠梓產業園區園區只有1站；和發、大發和臨海工業區也有非常多半導體材料大型供應商，包括長春石化等總公司就在高雄。

除了台積電坐鎮北高雄外，位於高雄南端的亞洲新灣區也是高雄產業轉型重要核心。陳其邁說，「需求驅動創新，創新擴大成長」，要驅動整體生態系完整整合，需垂直整合，包括IC設計到下游應用服務；高雄在亞灣區的布局就是希望完整半導體生態系垂直整合。

陳其邁上任後從5GAIoT，到配合全球整體產業變更，接續推出亞灣2.0計畫，都是要以亞灣為中心擴大各項智慧製造、智慧交通服務等，讓數位轉型廠商有完整練兵場域。

陳其邁並強調，「機會是留給準備好的人。」記者問起台積電在高雄除了5個廠區規劃，是否有擴大投資計畫，陳其邁笑了笑說「當我問台積電時，他們也回我機會是留給準備好的人。」