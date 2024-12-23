點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃永婕同心商品成IP

台北101今年國慶日首次施放煙火，但外界不甚滿意，台北101董事長賈永婕今日表示，時間與預算受限，無法完整招商，但年底的跨年煙火絕對準備好了。

賈永婕今日立院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告，民進黨立委吳秉叡質詢時表示，外界對國慶煙火有不少意見。賈永婕表示，往年從來沒有放過國慶煙火，但想要讓世界看到國家在慶祝國慶，因預算與時間有限，只能從辦公室擠出170萬元。

賈永婕表示，上任之後第二天就參與了煙火會議，原本主題是「共創美好未來」，但她覺得有點太「規矩」，因此改成「Amazing Taiwan我們」，最後再訂為「Team Taiwan及 Champion」，煙火時長是5+1分鐘，發數也會讓國人驚豔，台灣英雄會用不同形式出場，並用台灣在地耳熟能詳的流行音樂，「一定會有台灣尚勇」。

立委對於日前台北101外牆點燈，賈永婕老公的企業捐款後，點出「永婕同心」字樣公然放閃也有正反意見，但賈永婕透露，已經規劃永婕同心商品，要變成IP。

國民黨立委賴士葆聽後表示，這樣「秀恩愛不宜啦」，不是企業捐款就可以，話不能這樣說，賈永婕身分已經改變，作風舉止要更嚴謹。

對此，賈永婕則回應「好啦，了解。」但也被召委賴惠員提醒，要正向回答委員提問。