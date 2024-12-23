快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐銀今年年終獎金力拚維持去年水準 上看8個月 明年加薪3%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，今年年終獎金會力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會。圖/本報資料照片
兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，今年年終獎金會力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會。圖/本報資料照片

公股金控獲利最佳的兆豐金旗下兆豐銀，今年的年終獎金行情如何？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今日在立法院財委會答詢時指出，由於美國分行的商用不動產放款虧損打銷呆帳的牽連，今年獲利不見得好於去年，但對年終獎金，會力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會。

董瑞斌也指出，兆豐銀的獲利倘若沒有美國分行打呆的包袱，的確再創新高紀錄，但因為要提存，所以提存後的獲利並未高於去年。立委賴士葆詢問，年終是否能到7、8個月的水準？董瑞斌回應，會以此為目標，希望維持去年的年終同樣的幅度，可上看8個月。

至於明年的加薪，董瑞斌也指出，兆豐銀明年包括加薪晉級1%多，加薪幅度大約3%，比照公教人員加薪的水準。

兆豐銀 加薪 董瑞斌

延伸閱讀

中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億紅包

提離職被慰留仍沒拿到年終獎金 網見2關鍵：年輕人還是太嫩了

0056、00878、00919…月配1至10萬加薪表公開！ 知美：00919配息0.72元版本

響應亞洲資產管理中心政策 兆豐銀年內設置專案辦公室

相關新聞

101最大股東伊藤忠洽特定人釋股 傳包含中信金

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠日前已是轉讓5%持股予旗下子公司，目前持股降至32%，23日立院財委會開...

101最大單一股東日商伊藤忠傳出要賣股 賈永婕：有掌握

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今日表示，已...

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃永婕同心商品成IP

台北101今年國慶日首次施放煙火，但外界不甚滿意，台北101董事長賈永婕今日表示，時間與預算受限，無法完整招商，但年底的...

放閃還不夠？賈永婕：規畫「永婕同心」商品

台北101董事長賈永婕今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢，立委對於日前台北101外牆點燈「永婕同心...

觀光回春落後…亞洲鄰國搶先 學者指台灣觀光長年困境

國際觀光市場在疫後強勁復甦，聯合國旅遊組織（UNWTO）預期，全球旅遊業有望在2024年底恢復至疫情前水準。然而2024...

氫能減碳新藍圖 勤業眾信助攻台灣淨零轉型

勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦「氫供給『政』加速實現減碳未來」研討會，聚焦氫能政策與基礎建設，旨在推動氫能價值鏈整合，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。