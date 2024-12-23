兆豐銀今年年終獎金力拚維持去年水準 上看8個月 明年加薪3%

公股金控獲利最佳的兆豐金旗下兆豐銀，今年的年終獎金行情如何？兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今日在立法院財委會答詢時指出，由於美國分行的商用不動產放款虧損打銷呆帳的牽連，今年獲利不見得好於去年，但對年終獎金，會力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會。

董瑞斌也指出，兆豐銀的獲利倘若沒有美國分行打呆的包袱，的確再創新高紀錄，但因為要提存，所以提存後的獲利並未高於去年。立委賴士葆詢問，年終是否能到7、8個月的水準？董瑞斌回應，會以此為目標，希望維持去年的年終同樣的幅度，可上看8個月。

至於明年的加薪，董瑞斌也指出，兆豐銀明年包括加薪晉級1%多，加薪幅度大約3%，比照公教人員加薪的水準。