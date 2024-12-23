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滙豐投信2025年投資展望：反覆輪動的市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
滙豐投信投資長韋音如。(匯豐投信/提供)
滙豐投信投資長韋音如。(匯豐投信/提供)

即將踏入2025年，滙豐投信指出，當前通膨放緩、經濟成長及企業獲利表現強韌的情況將持續至新的一年。在這樣的環境下，全球央行進一步放寬政策的機率較大，經濟狀況良好亦有助支持投資人的風險胃納程度。

雖然如此，全球貿易政策前景尚不明朗，而各國的財務政策有可能來得更加寬鬆。世界多極化造成地緣政治緊張局勢，導致大宗商品價格波動。因此，市場對通膨的憂慮預料會持續較長時間，而2025年的降息週期幅度可能會較小。

在成熟經濟體，滙豐投信也預期2025年各國的國內生產總值及獲利成長將趨向一致，顯示美國以外的投資市場有可能表現相對優於預期。換言之，美國的經濟成長正在降溫，即使未來6至12個月經濟衰退風險不大，但疫情後期的「美國例外論」（American Exceptionalism）應會逐步減退；與此同時，歐洲各經濟體正從生活成本衝擊中復原，但歐洲地區的經濟或會受到生產力成長偏低、以及製造業表現疲弱而減緩成長步伐。

滙豐投信也預計亞洲及前緣經濟體在2025年將是全球經濟成長速度最快的地區。此外，聯準會逐步降息或淺降息的路徑將進一步為債券創造收入機會，投資人也可關注新興市場帶來的廣泛機會。例如中國大陸持續提供政策支持，意味著即使經濟數據可能繼續高低起伏，但放緩速度不會如市場預測般嚴重，其下一輪政策支持措施將扮演至關重要的角色，隨著財政刺激政策的推動，中國大陸預期將成為新興市場的成長引擎。

印度方面，雖然預計經濟成長將稍微放緩，但其國內生產總值成長率達6.5%至7%，仍能讓印度成為2025年全球成長最快的大型經濟體。另一方面，日本出現通膨的初步跡象，是有利於其內需的徵兆。而全球半導體週期上升有助出口，將使台灣及南韓受惠。多極化的世界亦會為多個亞洲經濟體提供機會，從全球貿易格局重整中受惠。

滙豐投資管理亞太區首席投資總監Michael Cross表示：「全球經濟環境在2025年仍將為市場成長提供有力支持。但經濟持續變化，資產類別回報的分布可能截然不同。美國經濟成長放緩，加上聯準會降息，令全球多個表現落後的市場，無論是地區還是行業層面，在明年或有機會後來居上。在經濟成長速度及動力方面，亞洲仍然是亮點，投資人應採取積極主動的策略，注重本地基本因素，而非只依賴良好的全球狀況。」

滙豐投信投資長韋音如表示：「美國大選的後續政策影響仍有待觀察，川普勝選後對於財政方針、外貿政策、產業支持等方向將重塑世界新格局，但川普2.0時代的政策不可預測性偏高，政黨輪替的過程也因政策變數加大而提高金融市場的波動度，建議投資人聚焦超核心多重資產策略，長線鎖定趨勢型態鮮明的主題族群，包括：人工智慧科技、基礎建設等雙元成長題材，並以低波動債券為核心配置，透過穩健策略掌握市場反覆輪動的機會進行多元資產配置。」

韋音如指出，滙豐投信也特別看好基礎建設產業，因基礎建設具備較高的防禦性，波動相對低、並擁殖利率優勢，帶動基礎建設股票成為穩固的長期投資選擇。無論經濟或政策波動，基礎建設領域的長期需求都相對穩定，能在多變的市場環境中提供更高的投資穩定性和回報。隨著美國共和黨勝選，傳統能源基礎建設可能從減稅和放寬監管中獲得支持。滙豐基礎建設投資團隊也將根據美國選舉結果靈活調整投資佈局，以確保各個基礎建設板塊能在不同的政策環境中持續增值。

美國經濟

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