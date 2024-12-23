川普2.0 債市投資雙管齊下

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，由於美國經濟強韌，團隊原就預期聯準會這波最終可能降至4%左右。川普所提的美國減稅等寬鬆財政政策，雖可提振經濟但政府發債增加將不利於長天期公債市場。此時，機會即落在中天期高評級債和存續期間短的公司債。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，公司債將可受惠新政府親商政策、聯準會降息的大環境利多支撐。然而需要留意的是，企業債基本面雖佳，但利差均多降至低檔區，若經濟意外不振或市場風險趨避情緒再起時，低利差恐無法提供下檔保護，因此需搭配中短天期公債以降低債組風險。

富蘭克林證券投顧建議，考量各債市的機會與風險，策略可雙管齊下，宜以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普政策行情。