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川普2.0行情續航 科技、價值股、中小型股將獲青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊)
主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊)

富蘭克林證券投顧表示，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主(公用事業/地區銀行/小型股)、貿易保護受惠者(鋼鐵/鋁)、關稅抗性較強者(軟體/金融服務/能源服務/專業服務)等領域可望受惠較多，但勞動密集(餐飲/零售/百貨)、乾淨能源、關稅抗性較低者(低毛利商品/高替代性商品/硬體/半導體)等領域可能受到較多政策負面影響，在布局上，均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域在新政府上台後的行情。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀‧科雷亞表示，價值股在2024年底表現強勁，這種強勁動能具有持久力，因經濟增長有望持穩，通膨也已經回落，各國央行正在降息，而AI與基礎設施支出仍在持續，相信在宏觀環境仍強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資人能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，在三個因素推動下，2025年將看到另一個科技股表現強勁的一年，包含生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、相對於企業獲利成長，估值仍合理，值得留意的是，雖預期2025年科技七雄的企業獲利將保持強勁成長，但科技領域的其他公司可能會在2025年迎頭趕上。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓聯準會將2025年降息次數從四次下修至兩次，市場解讀為「鷹式降息」，即看到且確認通膨放緩後才有可能會降息，此舉也將使市場重新評估美股估值，不過，聯準會也同步上修GDP與下修失業率，在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset 12月13日數據，2025年史坦普500指數企業獲利預計將成長15%，高於2024年的9.5%；其中，科技股預計將成長23.2%，仍是表現最強勁的類股，再加上科技股具有AI題材、監管鬆綁等題材，科技股表現依然可期，另根據Refinitiv 12月12日數據，以小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將在2025年成長46.4%，高於2024年的20.6%，也更甚大型股，加上小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。

科技股 美國

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