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FOMC 偏鷹言論令市場震盪 成為美股布局機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

12月19日FOMC會議召開，雖然降息1碼符合市場預期，但表示預計2025年降息兩次(每次1碼)、2026年降息兩次(每次1碼)、2027年降息一次(1碼)，大幅低於市場預期，較前次FOMC會議點陣圖降息幅度大幅減少，受此影響美國股債雙雙大跌。永豐投信表示，降息步伐趨緩的基礎是FOMC上調對明年美國GDP成長率、核心通貨膨脹及下調失業率的預測，美股受此影響跌幅較大，但對中長期來講或許是布局機會。

永豐美國大型500股票ETF（00858）經理人林永祥表示，FOMC會議前市場對美股預期較為亢奮，美股屢創新高，這次FOMC降息態度轉趨保守後，市場情緒有所降溫，未來若部分經濟數據或川普政策實施時間不如市場預期，短期回檔後便是中長期布局美股機會。

尤其在FOMC上調美國明年GDP成長率至2.1%的背景下，投資人仍可以積極關注美股布局機會，選擇投資美國大型股ETF是適合的投資方式。

永豐美國大型500股票ETF(00858)追蹤指數為STOXX美國500股票指數，相對於S&P 500指數對於成分股的選擇更加靈活，不同於S&P 500指數有連續四個季度的盈利限制要求，STOXX美國500股票指數則更側重於市值和流動性，在成份股選擇上能更快捕捉大市值股票。因此，永豐美國大型500股票ETF基金(00858)適合希望把握美股多頭行情，布局美國大型股投資機會的投資者。

美國 股票 降息

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