川普2.0 我將對美增購天然氣

川普將於下月重返白宮，經濟部提出分析報告指出，川普二點○對台灣主要有三大影響，將要求台廠赴美設廠、取消晶片法改課關稅，並影響台美廿一世紀貿易倡議談判。

至於政府如何因應？經濟部表示，明年將協助台廠赴美投資，擴大供應鏈合作，擴大對美國採購能源及關鍵原物料。

據了解，經濟部長郭智輝近日在與南部企業界座談會上，提出以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題的分析報告，並發表他對川普二點○的觀察。這也是經濟部首度針對我國因應川普二點○，提出分析及未來政策走向。

經濟部報告指出，川普二點○對全球經貿有四大影響。首先是加速全球供應鏈重組，對外加徵關稅，對內減稅，讓製造業回流美國；其次是貿易衝突愈演愈烈，重返租稅競爭，啟動關稅競賽與貿易保護。

第三是全球貿易風險升高。美國貿易政策轉變，中國大陸、歐盟、越南、印度等對美貿易順差高易受影響。貿易壁壘升高，管制措施增加，衝擊貿易成長。第四，通膨怪獸捲土重來。美國採擴張性財務政策，加劇財政赤字及債務攀升。

至於對台灣的影響，經濟部認為主要有四方面。一是將要求台廠赴美設廠，台灣面臨「海外布局vs.國內鏈結」的挑戰；二是美國取消晶片法，改課徵關稅，此舉對半導體先進製程衝擊小，成熟製程則可能出現轉單效應；三是美國採取單邊主義，將影響台美廿一世紀貿易倡議談判；第四，在課徵關稅方面，在川普風險中台灣相對安全。根據華府智庫「資訊技術與創新基金會」發表「川普風險指數排行」報告，台灣名列卅一名，因川普關稅政策承受的風險較泰國、菲律賓、南韓、日本等安全。

經濟部表示，台灣為把握川普二點○首年關鍵時刻，以強化台美互信，經濟部將在投資美國的趨勢上，擴大台美供應鏈合作，以大帶小協助赴美拓展商機，建立海外投資雙向生態系，引導海外資金、人才、技術回台。其次，未來將擴大對美採購，包括能源及關鍵原物料。據了解，經濟部將指示中油擴大對美天然氣採購。