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經部：美中爭霸 加劇陸企、台商海外競爭

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部分析川普二點○的報告，也提出對中國大陸的影響。經濟部示警，在美中爭霸戰中，美國將圍堵大陸高科技產業，大陸重整海外布局，將會加劇陸企及台商海外競爭。此外，美中貿易衝突恐會使人民幣重貶，引發中國大陸資本外流或金融摩擦。

經濟部指出，川普二點○可能先對墨西哥、加拿大和中國大陸開徵關稅。其中，對大陸「稅上加稅」加徵百分之十，若美國取消貿易最惠國待遇，大陸商品平均稅率將達百分之四十，加上三○一條款百分之廿，總計達百分之六十。

根據統計，中國大陸占美國貿易總額，從二○一七年百分之十六點三降至去年的百分之九點六七，已由原本是美國最大貿易夥伴降至第三大，次於墨西哥及加拿大。經濟部觀察，川普新內閣多為強硬派，表態對陸採取鷹派態度。

經濟部分析，川普二點○對中國大陸有三大影響。第一是提高關稅取消最惠國待遇，大陸產業將面臨空洞化、經濟弱化、失落十至十五年局面。

其次，美國將圍堵大陸高科技產業，大陸海外布局勢將重整，包括印度、墨西哥、東協等，此舉將會加重陸企及台商海外競爭。

第三，美中貿易衝擊人民幣，恐導致人民幣重貶，引發資本外流或金融摩擦。

經濟部分析，針對川普二點○祭出高關稅，中國大陸因應措施，包括反制美國供應鏈，禁止鎵、鍺、銻等芯片關鍵金屬對美出口，切斷電池供應等；啟動反壟斷調查，例如以反壟斷法調查美國AI晶片業者輝達；運用WTO（世貿組織）機制，提出貿易訴訟；以及進行價格補貼，政府採購國產品享百分之廿補貼等。

經濟部指出，二○一八年美中貿易逆差四一八二億美元，為史上最高，因此川普一點○開始發動貿易戰；二○二三年美中貿易逆差二七九一億美元，但中國大陸過度產業補貼，WTO未能有效約束陸方，川普二點○美中貿易戰仍會持續。在川普注重貿易赤字提出高關稅情境下，兩國貿易逆差將會有明顯縮小，若在大陸反制對美加徵關稅，以降低川普政策影響情境下，美中貿易逆差只會小幅縮減。

川普

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