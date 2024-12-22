機械業推綠色認證機制 公會籲環境部納入減碳目標

機械公會理事長莊大立呼籲環境部在制定2035年新減碳目標時，應將機械生產設備一併納入考量，才能有效達標，公會將邀集產學研低碳專家，成立「綠色機械審查暨認證委員會」，提供業者研發綠色機械及政府推綠色採購時參考。

機械產業可望展開綠色機械升級。莊大立在公會「機械業淨零永續推動委員會」中表示，台灣的製造業中，仍有不少在使用耗電、耗能，甚至漏水、漏油的老舊生產設備，與台灣能源政策背道而馳，事實上，國內機械業近年已經開發新一代綠色生產設備，建議政府除鼓勵製造業換購國產節能設備，也應建立「綠色機械」的認定標準機制。

莊大立表示，有綠色機械認證標準，有助於業者研發綠色機械時可以有所依歸，在政府採購綠色機械時也能做為參考。

他舉日本為例，2021年起日本制定促進企業投入節能補助計畫，鼓勵日本企業換購節能設備，政府預先設定效能計算公式，若企業所換購綠色機械，減碳效能較前一代產品達1%者(以每年平均計算)，即可成為製造業採購時的補助對象，以補貼鼓勵產業加速節能減碳，莊大立建議台灣也應推動客觀公證的審查及認證機制，機械公會將先成立綠色機械審查暨認證委員會。

綠色轉型除了實施精實生產可立刻看到成效外，也可導入智慧化工具、善用AI輔助，還有產品研發、供應鏈管理、關鍵技術發展與優化、國內外法規及政府的協助。

機械業除開發綠色機械，供應製造業客戶採購轉型，本身產業鏈也在同步淨零轉型中，但因機械業各零件碳排數據複雜，經濟部產業發展署2025年將協助建立「機械業碳係數資料庫」，協助業者加速碳盤查，