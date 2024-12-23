北中南五座海淡廠趕工 每日可供五座台積2奈米廠所需用水

為了幫產業及民生用水「解渴」，經濟部滾動檢討海水淡化廠設置，據最新規劃，北中南共有五座海淡廠，最慢將於2032年逐步到位，屆時每日將可供應50萬噸用水。以台積電（2330）先進製程來比喻，約等於可日供五座台積2奈米廠用水所需。

台灣在2020、2021年經歷百年大旱考驗，為提升未來水資源供應韌性，經濟部提出「台灣各區水資源經理基本計畫」，透過流域整體治理及推動各項水資源建設，包含伏流水、人工湖、再生水、海淡水、水庫清淤及西部廊道供水管網串接等，增加多元水源供應及強化區域水源調度能力，滿足至2036年用水需求。

經濟部水利署原先規劃桃園、新竹、嘉義、台南、高雄及屏東等六處海淡廠，目前桃園、屏東兩座都仍在評估中，其餘四座分別已經興建中、或已在進行環評；另外再加上由台塑集團建設及營運的雲林麥寮海淡廠，合計共五座。

根據環評資料及相關統計，正在興建中的新竹海淡廠，預計2028年完工後，每日可提供10萬噸用水量；興建中的台南海淡廠，2029年完工後，每日也將提供10萬噸用水；至於剛要進入環評的嘉義海淡廠，與規劃中的高雄海淡廠，則預計在2032年完工，每日分別將可挹注10萬噸用水。

麥寮海淡廠則主要希望透過每日10萬噸供水，減輕當地六輕調度農業用水，依照原先環評承諾，應於2022年完工啟用，但由於受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響、國內邊境管控，以及缺工問題，加上全球海運塞港導致運輸船期延宕等，已第三度申請展延，但遭到環境部拒絕。

據了解，目前已開始產水試運轉，預計2025年即可加入供水行列。

換言之，根據海淡廠最新規劃，有三座廠已進入興建作業，預計2025年、2028年、2029年陸續完工；一座廠進入環評作業；另有一廠進入規劃作業，最遲2032年也會完工。五座海淡廠預計將帶來每日50萬噸供水量。

近年受到氣候變遷影響，台灣發生百年大旱，為確保民生與產業用水，經濟部推動海淡廠計畫，希望為產業及民生用水解渴。