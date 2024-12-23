嘉義海水淡化廠 明天啟動環評

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

經濟部規劃興建「嘉義海水淡化廠」明（24）日將啟動環評，將先於在地舉辦說明會，預計2032年完工後可提供每日10萬噸用水，紓解南部供水壓力。

官員指出，台南地區用水需求在近年台商回台投資後，帶動人口南遷、產業快速發展，考慮供水穩定及未來需求，決定新闢水源，而嘉義海淡廠可強化公共給水系統調度，又符合產業用水對穩定供水需求。

根據環境影響說明書，嘉義海淡廠將設置在嘉義縣布袋商港北防波堤內側，現況為海域，以浚土回填方式後，轉由水利署進行海淡廠開發，開發面積為10公頃。嘉義海淡廠設置最大產水規模為每日10萬噸，最大取水量每日25萬噸、最大排放水量每日15萬噸。

環說書指出，評估工程施工至完工供水所需時間，若再加上前置作業等階段，水利署推估應在2032年完工並開始供水，成為嘉南地區第二棒完成的海淡廠。

台灣主要水源來自降雨，加上氣候變遷影響，近年集水區每年6至9月降雨量逐年降低，以及南部區域豐枯水期降雨比例高達9比1，顯示傳統水源供應系統面對氣候變遷與極端水文之衝擊大。

氣候變遷 水利署

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