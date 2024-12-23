川普2.0 經部推演三風險 課徵關稅方面相對安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
美國總統當選人川普明年1月將上任，經濟部近期針對「川普2.0」提出分析報告，指出對台灣主要有三大風險。 路透
美國總統當選人川普明年1月將上任，經濟部近期針對「川普2.0」提出分析報告，指出對台灣主要有三大風險。 路透

美國總統當選人川普明年1月將上任，經濟部近期針對「川普2.0」提出分析報告，指出對台灣主要有三大風險，將要求台廠赴美設廠、取消晶片法案、影響台美21世紀貿易倡議談判。

經濟部表示，在投資美國趨勢上，明年經濟部將協助台廠赴美投資，擴大供應鏈合作，並擴大對美國採購能源及關鍵原物料。

經濟部評估，根據華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）發表「川普風險指數排行」報告，台灣列為31名，因川普2.0關稅政策承受的風險較泰國、菲律賓、南韓、日本等相對安全。

經濟部針對川普2.0分析報告 圖／經濟日報提供
經濟部針對川普2.0分析報告 圖／經濟日報提供

據了解，經濟部長郭智輝近日在與南部企業界座談會上，就提出以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題的分析報告，並發表他對川普2.0觀察。這也是經濟部首度針對我國因應川普2.0提出分析及未來政策走向。

經濟部報告指出，川普2.0對全球經貿有四大影響。第一是加速全球供應鏈重組，對外加徵關稅，對內減稅，讓製造業回流美國；二是貿易衝突愈演愈烈，重返租稅競爭，啟動關稅競賽與貿易保護。

第三是全球貿易風險升高。美國貿易政策轉變，中國大陸、歐盟、越南、印度等對美貿易順差高的國家易受影響。加上貿易壁壘升高、貿易管制增加，衝擊貿易成長；第四，通膨怪獸捲土重來，美國採擴張性財務政策，加劇美國財政赤字及債務攀升。

至於對台影響，主要有三風險。首先是將會要求台廠赴美設廠，台灣面臨「海外布局vs.國內鏈結」的挑戰；其次是美國取消晶片法案，改課徵關稅，此舉對半導體先進製程衝擊小，成熟製程則可能出現轉單效應；第三是美國採取單邊主義，將影響台美21世紀貿易倡議談判。

而在課徵關稅方面，台灣在川普風險中相對安全。

經濟部表示，台灣為把握川普2.0首年關鍵時刻，以強化台美互信，經濟部將在投資美國趨勢上，擴大台美供應鏈合作，以大帶小協助赴美拓展商機，建立海外投資雙向生態系，引導海外資金、人才、技術回台。其次，未來將擴大對美採購，包括能源及關鍵原物料。據了解，經濟部將指示中油擴大對美天然氣採購。

川普 經濟部 美國

延伸閱讀

半導體總產值看增 川普明年就任恐添地緣政治變數

恐帶來「災難性」衝擊！FT：川普團隊計劃新政府上任首日退出WHO

大陸未來4年聚焦經濟 陸學者閻學通分析：不太會制定統一時間表

FT：川普團隊計劃「上任第一天」就退出WHO

相關新聞

北中南五座海淡廠趕工 每日可供五座台積2奈米廠所需用水

為了幫產業及民生用水「解渴」，經濟部滾動檢討海水淡化廠設置，據最新規劃，北中南共有五座海淡廠，最慢將於2032年逐步到位...

川普2.0 我將對美增購天然氣

川普將於下月重返白宮，經濟部提出分析報告指出，川普二點○對台灣主要有三大影響，將要求台廠赴美設廠、取消晶片法改課關稅，並...

川普2.0 經部推演三風險 課徵關稅方面相對安全

美國總統當選人川普明年1月將上任，經濟部近期針對「川普2.0」提出分析報告，指出對台灣主要有三大風險，將要求台廠赴美設廠...

嘉義海水淡化廠 明天啟動環評

經濟部規劃興建「嘉義海水淡化廠」明（24）日將啟動環評，將先於在地舉辦說明會，預計2032年完工後可提供每日10萬噸用水...

經部：美中爭霸 加劇陸企、台商海外競爭

經濟部分析川普二點○的報告，也提出對中國大陸的影響。經濟部示警，在美中爭霸戰中，美國將圍堵大陸高科技產業，大陸重整海外布...

台經院孫明德看2025經濟趨勢三重點 受益、受害國出列

川普即將重返美國白宮，面對狂人總統川普強勢回歸，明年經濟會有番什麼樣的新局面？從關稅到美中貿易戰、美國聯準會貨幣政策是否轉向，全球緊盯。台經院景氣預測中心主任孫明德點出，觀察2025年經濟趨勢的三大重點是：「川普2.0」、「美中貿易戰」及「聯準會降息循環」。 川普當選，全世界面臨經濟新局面，大國陣營之間關係也可能重新洗牌。近日最受到矚目的就是川普聲稱要祭出高關稅，孫明德認為，美國高關稅會如何課徵，主要看是否會影響到美國廠，「與美商結合就可倖免於難，若只是產品銷售到美國，就會被盯上」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。