川普2.0 經部推演三風險 課徵關稅方面相對安全

美國總統當選人川普明年1月將上任，經濟部近期針對「川普2.0」提出分析報告，指出對台灣主要有三大風險，將要求台廠赴美設廠、取消晶片法案、影響台美21世紀貿易倡議談判。

經濟部表示，在投資美國趨勢上，明年經濟部將協助台廠赴美投資，擴大供應鏈合作，並擴大對美國採購能源及關鍵原物料。

經濟部評估，根據華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）發表「川普風險指數排行」報告，台灣列為31名，因川普2.0關稅政策承受的風險較泰國、菲律賓、南韓、日本等相對安全。

經濟部針對川普2.0分析報告 圖／經濟日報提供

據了解，經濟部長郭智輝近日在與南部企業界座談會上，就提出以「美中爭霸戰牽動全球經貿發展」為題的分析報告，並發表他對川普2.0觀察。這也是經濟部首度針對我國因應川普2.0提出分析及未來政策走向。

經濟部報告指出，川普2.0對全球經貿有四大影響。第一是加速全球供應鏈重組，對外加徵關稅，對內減稅，讓製造業回流美國；二是貿易衝突愈演愈烈，重返租稅競爭，啟動關稅競賽與貿易保護。

第三是全球貿易風險升高。美國貿易政策轉變，中國大陸、歐盟、越南、印度等對美貿易順差高的國家易受影響。加上貿易壁壘升高、貿易管制增加，衝擊貿易成長；第四，通膨怪獸捲土重來，美國採擴張性財務政策，加劇美國財政赤字及債務攀升。

至於對台影響，主要有三風險。首先是將會要求台廠赴美設廠，台灣面臨「海外布局vs.國內鏈結」的挑戰；其次是美國取消晶片法案，改課徵關稅，此舉對半導體先進製程衝擊小，成熟製程則可能出現轉單效應；第三是美國採取單邊主義，將影響台美21世紀貿易倡議談判。

而在課徵關稅方面，台灣在川普風險中相對安全。

經濟部表示，台灣為把握川普2.0首年關鍵時刻，以強化台美互信，經濟部將在投資美國趨勢上，擴大台美供應鏈合作，以大帶小協助赴美拓展商機，建立海外投資雙向生態系，引導海外資金、人才、技術回台。其次，未來將擴大對美採購，包括能源及關鍵原物料。據了解，經濟部將指示中油擴大對美天然氣採購。