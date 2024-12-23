川普2.0 台商、陸企海外競爭加劇
經濟部示警，川普2.0「美中爭霸戰」中，美國將圍堵大陸高科技產業，大陸重整海外布局，將加重陸商及台商海外競爭。此外美中貿易衝突恐使人民幣重貶，引發中國大陸資本外流或金融摩擦。
經濟部指出，川普2.0關稅可能先對墨西哥、加拿大、大陸開徵。
其中對大陸「稅上加稅」加徵10%，如美國取消貿易最惠國待遇，大陸平均稅率將達40%，加上301條款20%，總和達60%。
經濟部指出，大陸占美國貿易總額，由2017年16.3%降至2023年9.6%，已由原本美國最大貿易夥伴降至第三大，次於墨西哥及加拿大。經濟部觀察，川普新內閣多為強硬派，表態對大陸採取鷹派態度。
經濟部分析，川普2.0對大陸有三大影響。第一是提高關稅取消最惠國待遇，大陸產業將面臨空洞化、經濟弱化、失落十至15年局面。
其次，美國將圍堵大陸高科技產業，大陸海外布局將重整，包括印度、墨西哥、東協等，此舉將會加重陸商及台商海外競爭；第三，美中貿易衝擊人民幣，恐導致人民幣重貶，引發資本外流或金融摩擦。
經濟部分析，對於川普2.0祭出高關稅，中國大陸因應措施包括：反制美國供應鏈，禁止鎵、鍺、銻等芯片關鍵金屬對美出口，切斷電池供應等；啟動反壟斷調查，例如以反壟斷法調查美國AI晶片業者輝達（NVIDIA）；運用WTO機制，提出貿易訴訟；以及進行價格補貼，政府採購國產品享20%補貼等。
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