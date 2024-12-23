川普2.0 台商、陸企海外競爭加劇

川普即將重返美國白宮，面對狂人總統川普強勢回歸，明年經濟會有番什麼樣的新局面？從關稅到美中貿易戰、美國聯準會貨幣政策是否轉向，全球緊盯。台經院景氣預測中心主任孫明德點出，觀察2025年經濟趨勢的三大重點是：「川普2.0」、「美中貿易戰」及「聯準會降息循環」。 川普當選，全世界面臨經濟新局面，大國陣營之間關係也可能重新洗牌。近日最受到矚目的就是川普聲稱要祭出高關稅，孫明德認為，美國高關稅會如何課徵，主要看是否會影響到美國廠，「與美商結合就可倖免於難，若只是產品銷售到美國，就會被盯上」。

2024-12-23 00:01