台電明年減煤300萬噸 籲給予調度彈性以確保供電穩定

萬物皆漲的年代，因為各項成本上升，多家銀行陸續公布的2025年信用卡權益方案，明顯可見服務項目大幅縮水。尤其是民眾最愛用的市區停車和出國的機場接送，條件都趨嚴，這類服務的使用「價碼」跟著水漲船高，連頂級卡的持卡人都受到影響。...

2024-12-22 12:34