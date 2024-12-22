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台電明年減煤300萬噸 籲給予調度彈性以確保供電穩定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電積極減煤，今年燃煤用量為2500萬噸，計畫明年進一步減至2200萬噸。圖／本報系資料照片
台電積極減煤，今年燃煤用量為2500萬噸，計畫明年進一步減至2200萬噸。圖／本報系資料照片

台電積極減煤，今年燃煤用量為2500萬噸，明年計畫進一步減至2200萬噸，亦即編列明年預算時已自行先減煤300萬噸，立法院經委會上周協商後決定減列60億元購煤預算，台電尊重此決議，但同時強調供電並非量入為出的觀念，為了滿足用電需求，必須要有餘裕，以應對用電需求變化與極端氣候挑戰。

有立委認為台電所說的減煤300萬公噸，事實上指的是高雄興達電廠燃煤機組轉燃氣，台電回應，統計至今年12月，興達電廠實際用煤量僅不到135萬噸，興達電廠透過環保調度，近年減煤已有成效，用煤量早已遠低於300萬噸，立委所言明年減煤300萬噸為興達電廠原先就規劃的既定計畫，顯非實情，台電在維持供電穩定的前提下，努力深化減煤，為維持供電穩定，盼委員給予台電電力調度的餘裕。

此外，針對媒體報導指「台電尋求翻案」，稱「後續還要政黨協商、甚至表決，才會做成決議」，台電澄清公司並未有過如此發言，台電尊重立法院預算審議權與決議。

台電表示，盼購煤預算與減煤量能匹配，否則恐讓明年電力調度失去彈性，因用煤量皆依據再生能源及燃氣機組可合理發電時數來規劃，若大幅刪減購煤預算，在極端氣候造成水力發電減少，或因燃氣機組故障及用電量增加等狀況下，恐影響供電安全。

供電 台電 興達電廠

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