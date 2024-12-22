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未來一周美股二大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有兩大觀察變數。首先是美國聯準會（Fed）已於18日宣布降息1碼（即0.25個百分點），聯邦基金利率降至4.25%~4.5%，可留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國12月經濟諮商局消費者信心指數、11月耐久財訂單、新屋銷售等。

面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓Fed將2025年降息次數從四次下修至兩次，市場解讀為「鷹式降息」，即看到且確認通膨放緩後才有可能會降息，此舉也將使市場重新評估美股估值。

不過，富蘭克林投顧表示，Fed也同步上修國內生產毛額（GDP）與下修失業率。在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利。Factset統計，到 12月13日，市場預估2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長15%，高於2024年的9.5%。其中，科技股預計將成長23.2%，仍是表現最強勁的類股，加上科技股具有人工智慧（AI）、監管鬆綁等題材，未來依然可期。

富蘭克林投顧指出，根據Refinitiv到12月12日的數據，以小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將在2025年成長46.4%，高於2024年的20.6%，更高於大型股。而且，小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。

美國聯準會 降息

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