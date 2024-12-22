立院委員會通過明年中火減煤100萬噸 台電尋求翻案

立法院經濟委員會上周審查114年度台電公司預算，國民黨立委楊瓊瓔主張「要求114年度中火減煤100萬噸」作成決議，另跨黨派委員支持，朝野協商後除減列60億元台電購煤預算；台電董事長曾文生表示台電已有減煤300萬噸計畫，希望不要再減列購煤預算。後續還要政黨協商、甚至表決，才做最後決議。

國民黨立委楊瓊瓔提出減列台中火力發電廠購煤預算，台電董事長曾文生表示台電已有減煤300萬噸計畫，希望不要再減列購煤預算。

楊瓊瓔說，台電所說主要指高雄興達電廠燃煤轉燃氣，是既定計畫，台電不講清楚，還以此作為中火不提減煤數字的理由，到底是想掩蓋什麼？台中人無法接受。

楊瓊瓔及民眾黨立委張啟楷、國民黨立委張嘉郡、羅廷瑋、廖偉翔等人都提出減列台電購煤預算及減煤提案，最後楊瓊瓔說法獲在場及跨黨派委員支持，朝野協商後除減列60億元台電購煤預算，也作成決議「要求114年度中火減煤100萬噸」。

楊瓊瓔指出，過去政府曾承諾中火發電機組「增一氣、就拆煤」，但中火二期卻跳票，而明明中火新增的燃氣機組，發電量是燃煤機組1.5倍以上，但按照政府規劃，現在每年中火燒煤約1260萬噸，政府卻說要到2031年才能承諾減煤數字，結果現在立委要砍購煤預算了，台電卻還提出這種掩飾的說法，被「抓包」。

楊瓊瓔表示，台中人的肺與全民健康不容被犧牲，政府既然也宣示要減碳，那能減多少煤、從哪裡減，都應該講清楚再來討論，而非試圖混淆大眾，她譴責執政者對於能源政策問題的模糊態度，也會在國會全力把關，雖然執政黨目前在中火就是堅持不願「增一氣就拆一煤」，但她還是要督促政府，提出中火逐年減煤的數字，而不是到2031年才能減。

楊瓊瓔強調，未來會持續要求政府檢討能源政策，對電力發展與能源配比提出進度及報告，公布給全民知道。