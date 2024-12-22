台塑石化調漲油價 汽柴油每公升漲1角

台塑石化宣布，自12月23日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元，調漲柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升28.6元、95+無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.1元。

台塑石化表示，國際油價受到美國商用原油庫存連續4週下降，以及美國聯準會示意明年將放緩降息推升美元走強等多空因素影響，呈現小幅波動盤整，均價略升。