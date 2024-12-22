加油要快 中油：明起汽、柴油價格各調漲0.1元

台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元。

台灣中油表示，本周受美國聯準會宣布降息及美國商用原油庫存持續減少影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.56美元，新台幣兌美元匯率貶值0.085元，漲幅為0.82%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.1元。