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要加油要快！台灣中油明日起汽、柴油價格各調漲0.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片
台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片

台灣中油公司22日宣布，自23日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.2元。

台灣中油表示，本周受美國聯準會宣布降息及美國商用原油庫存持續減少影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.56美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.085元，漲幅為0.82%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.2元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.1元。吸收金額如下表。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.2元均由台灣中油吸收，113年累計至11月底止，台灣中油共吸收約246.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司 國際油價 美國聯準會

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