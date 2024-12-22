23日永續論壇 揭露創新解方

溫室氣體快速地改變地球氣候系統，在各地造成各種極端氣候反應，更是對於人類及一同生長在地球上的動、植物們造成巨大威脅。全球政府、企業、新創團隊除擬定淨零目標，也積極思考以創新科技驅動地球永續發展。

值此關鍵時刻，台灣大哥大攜手經濟日報共同舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，攜手產官學界專家，提出以科技驅動永續發展的創新解方。

「台灣大永續論壇」以「原生．多樣．創新．共融—用科技守護美好」為主題，將於明（23）日下午在台北文創14樓文創會館舉行，台灣大哥大董事長蔡明忠、經濟日報社長劉永平進行開幕致詞，環境部長次長施文真進行貴賓致詞。

台灣大總經理林之晨將以「科技電信x節能減碳新藍海」為題，分享科技賦能，並落實在節能減碳、環境永續、社會關懷與共榮等面向。

綠色科技的孵化基地Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson將來台參加台灣大永續論壇，以「Climate Innovation」為主題，分享國際觀點與案例。國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助將演講「海洋藍探是減緩氣候變遷的自然解方」。

此外，前瞻座談將以「新創、科技驅動淨零 催生永續減碳新解方」為主題，由行政院減碳辦公室副執行長林子倫擔任主持人，環境部氣候變遷副署長徐旭誠、台灣大永續品牌公關副總劉麗惠、林幸助、Aisling Carlson一起與談。

近年台灣大近年積極以科技力，落實在生物多樣性、創新能源發展、建構綠色共享交通生態圈，推動綠色移動革命。