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外銷訂單不如預期 11月景氣可能改亮綠燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會27日將發布11月景氣燈號。圖為台北街頭民眾逛街購物。 圖／聯合報系資料照片
國發會27日將發布11月景氣燈號。圖為台北街頭民眾逛街購物。 圖／聯合報系資料照片

國發會27日將發布11月景氣燈號。受到AI商機發酵、傳統旺季加持，11月出口連13紅，但外銷訂單表現卻不如預期等正負向因素交互影響下，11月景氣燈號力拚穩住黃紅燈

不過，值得注意的是，由於10月景氣對策信號綜合判斷分數回落至32分，不僅是近七個月最低，且還來到黃紅燈最下緣，分數只要再降1分，就會轉為綠燈。再加上，10月領先指標經回溯修正後轉為連續三個月下滑，同時指標則大致持平，確實存在變燈的可能性。

景氣對策信號燈號變化 圖／經濟日報提供
景氣對策信號燈號變化 圖／經濟日報提供

國發會官員表示，國內景氣仍處於穩定復甦道路上，基本面還是審慎樂觀，第4季內需應能持穩，出口則在新興高科技應用和雲端運算支撐下，亦可維持一定的成長動能，不過景氣燈號的變化，仍需再觀察。

此外，國發會官員還提到，年底為傳統銷售旺季，除有百貨周年慶等各式節慶活動促銷外，再加上電子新品推出，「我們對年底前的內需表現審慎樂觀」。

外貿部分，國發會官員指出，大家都關切川普的關稅新政對於貿易的影響，不過這還是得看關稅政策實施進程，以及最後實際實施情形是否如川普所宣稱，而且美國政府若採取關稅新政還需要一定的行政程序和折衷，以川普上一任對大陸採取關稅措施為例，當時美國政府舉辦公聽會，以避免對國內民生產業產生重大衝擊。

國發會官員表示，據此研判，川普這次仍會顧慮美國本土企業感受，台灣和美國企業其實是互利互補，川普的關稅新政重點還是針對大陸產品，預估川普上任後台美貿易仍可維持穩定的經貿關係。

至於各產業表現方面，國發會官員指出，AI等高附加價值產品出口放緩，主要是因為高階AI伺服器的新品推出需要一點轉換期，屬於短暫陣痛期，預期後續如果新興應用推出後，伺服器的產能和出口表現應可以恢復。

傳產部分，包括基本金屬、機械的出口表現都已經回升，確實有部分傳產表現已逐漸好轉，但石化產品表現仍是比較弱。

川普 紅燈 美國

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