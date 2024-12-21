快訊

張惠妹「三天三夜」瘋了！記者實測「真的不會晃」 台北大巨蛋也發文

因應鋰儲能設備增加 家用儲能和電力轉換2產品列檢

中央社／ 台北21日電

因應減碳趨勢，鋰電池型式的儲能設備使用將逐漸增加。經濟部標準局近日公告，將家用儲能設備及電力轉換系統等2項產品納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全等規範，業者須於民國115年7月1日前完成檢驗。

標準局說明，考量鋰電池設備安全風險性較高，如未符合檢驗規定，恐因鋰電池品質不良，導致熱失控引發事故，引發民眾對相關鋰儲能設備安全性的關注。而家用儲能設備及該設備所使用的電力轉換系統均為新興產品，其安全性尤為重要。

為保障使用安全，標準局邀集相關公協會及廠商召開3場次說明會，與會代表無反對列檢意見，因此規劃將「家用儲能設備」及「電力轉換系統」納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全、電磁相容、併網安全等規範。同時，特別強化鋰電池應具備耐受熱失控的防延燒能力，以降低事故風險。

標準局表示，「家用儲能設備」檢驗範圍為電池容量在20度電（kWh）以下，「電力轉換系統」檢驗範圍為容量在20kW以下，具備雙向電力傳輸功能或具連接轉換太陽光電發電設備者，自115年7月1日起，應完成檢驗程序後，才可得輸入或運出廠場。

標準局表示，業者即日起可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」。

標準局呼籲，廠商應落實商品的安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品，並由原廠指定的合格電器承裝業者評估安裝。

太陽光電 消費

延伸閱讀

22種職安衛訓練結業證書 114年起增防偽功能

立凱鋰智財服務看好

攻AI市場！易發攜手南非Freedom Won啟動儲能設備合作

泓德11月營收月增34% 全年拚百億

相關新聞

境外關內首站在捷克 台灣貿易投資中心揭牌

經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，郭智輝上任後提出「境外關內」政策，協助國內廠商海外布局，在捷克...

郭智輝訪德國捷克 盼推供應鏈合作助台廠布局歐洲

經濟部長郭智輝近日率團訪歐，除會晤德國德勒斯登官員外，他也出席捷克布拉格「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，未來台捷將依據產業...

逾半民眾 看好明年能加薪

國泰金控發布二○二四年十二月國民經濟信心調查結果，雖然民眾股市樂觀情緒降溫，但對今年的年終獎金行情則明顯比去年樂觀，有百...

川普關稅 8成廠商：客戶觀望

經濟部二十日發布外銷訂單統計，十一月外銷訂單金額五二二點七億美元，雖為歷年同月第三高，但年增率只有百分之三點三，表現不如...

11月外銷訂單 不如預期…手機拉貨保守、資通產品接單轉負成長

經濟部昨（20）日發布11月外銷訂單金額522.7億美元，年增3.3%，連九紅，主要是AI、高效運算（HPC）、雲端產業...

台積設備廠搶商機 動起來

晶圓代工龍頭台積電面板級封裝（PLP）準備就緒，設備廠包括志聖、群翊、由田、迅得、萬潤、鈦昇等也將全部動起來，因應客戶群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。