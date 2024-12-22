全國科研經費 成長動能趨緩 去年達9,373億元

近年來台灣半導體供應鏈成國際焦點，推升我全國科研經費不斷創新高，以維持國際競爭力。國科會全國科技動態調查最新結果出爐，去(2023)年全國科研經費9,373億元創高，但僅成長4.4%，成長動能呈趨緩之勢。國科會分析，主因是我企業2023年投入研發經費成長趨緩，顯示企業科研投入出現警訊。

國科會最新統計，受通膨、高利率，景氣不確定影響，2023年我企業投入研發經費7,979億元，僅年增3.9%，遠低於過去五年平均成長8.8%，代表著企業研發投入轉趨保守。

國科會分析，企業部門為我國研發主力，近年來企業部門所執行之研發經費占全國研發經費的比率皆在八成以上，根據國科會統計，2023年企業科研經費投入7,979億元，占比85.1%，還較2022年略下滑；成長率3.9%，較2022年成長11%更是明顯趨緩。

圖／經濟日報提供

其中，國科會分析，我國企業研發集中於大企業，2023年由規模500人以上之企業所執行之研發占全國企業部門研發經費之81.7%，較2022年略為下降。

而科學園區在民間企業研發又扮演要角。科學園區研發投入占企業研發投入比重，由2013年35.9%一路成長到2017年的39%，2020年來到42.3%，2021年來到45.4%、2022年推升至47.6%，不過2023年回降至46.7%。簡言之，2023年企業投入科研經費中，有3,726億元投入是科學園區廠商的貢獻。

因企業研發經費動能投入趨緩，進而拉低全國科研經費成長力道。國科會全國科技動態調查結果指出，2023年全國研發經費及研發人力仍維持雙成長，其中全國研發經費為9,373億元，較2022年成長4.4%，惟成長力道遠遠低於2022年增9.4%、2021年14.2%。

企業研發是我國科技產業成長核心動能。2012年企業投入研發經費約3,221億元，2017年成長至4,541億元，2021年成長至6,916億元，十年來呈倍增；2022年則成長7,678億元；再再顯示面臨全球科技產業嚴峻競爭，我企業必須倚靠大量研發挹注。隨著企業執行的研發經費逐年提高，其占全國研發經費占比於2018年開始超過八成，2022年成長至88.5%的高峰。

國科會官員分析，尤其是在後疫情零接觸經濟下AI、5G商機等趨勢下，各國對高階產品需求擴增，2021年我國在全球半導體供應鏈扮演要角，帶動企業投入研發，因此2021年企業研發經費，呈現高速成長態勢，成長率達16.6%，可說是彈跳成長。2022年成長率亦有11%佳績。

整體來說，在半導體帶動下，為與國際競爭，近年我國企業及全國研發投入呈現高成長，2023年企業科研經費投入成長趨緩、占全國科研經費占比亦下滑，後續發展值得關注。