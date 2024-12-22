台積投入重金研發 占全國經費近二成

根據經濟部統計，2023年我國製造業中，台積電（2330）投入研發經費最多，高達1,787億元，年增11.1%。台積電占2023年全國研發經費近二成，相當可觀。

統計顯示，我製造業2023年投入研發經費前三名依序：台積電、聯發科、瑞昱，可說是研發老面孔。

聯發科2023投入研發經費為806億元，年減2.2%；第三名是瑞昱投入210億元，年減18.9%。

若觀察個別公司，近五年台積電和聯發科投入研發經費年年成長，台積電由2019年的905億元一路成長至2023年1,787億元。

聯發科則由2019年369億元一路成長2023年806億元，兩家公司皆是五年呈倍增情況，反映全球半導體業競爭激烈，惟有強化研發，才能確保競爭力。瑞昱亦由2019年的122億元增加至2023年的210億元。

若合併財報來看，經濟部統計指出，2023年我製造業研發費用第一名仍是台積電的1,824億元，聯發科為1,114億元其次，鴻海1,100億居第三。

台積電大力投入研發，也大力投資。經濟部統計顯示，2023年台積電固定資投資達6,350億元，占我製造業上市櫃公司固定投資53%，換言之，2023年我製造業投資有一半是來自台積電。