全國科研經費占GDP比率3.98% 僅微幅增漲

根據國科會最新發布「2023年全國科技動態調查」指出，2023年全國研發經費為9,373億，占GDP比率為3.98%創新高，但較2022年僅略增0.02個百分點。

若觀察科研經費之執行，2023年技術發展為6,897億元，占全國研發經費比率為73.6%，較2022年成長5.5%；應用研究為1,730億元，成長率為負1.4%，占全國研發經費比率為18.5%；基礎研究2023年經費為746億元，成長率為8.8%，占全國研發經費比率為8.0%，占比持續上升。國科會分析，2023年執行應用研究類別之研發經費較2022年減少，主要是因為企業部門提高執行技術發展類別研究之占比，以及高等教育部門強化對執行基礎研究之研發投入。

企業科研投入主要在技術發展之研發。我國2019年技術發展研發經費為4,647億元、2020年為5,122億元、2021年為5,941億元、2022年為6,540億元，2023年更來到6,897億元，占全國研發經費占亦是一路攀升。

基經費方面，2019年為468億元、2020年505億元、2021年為611億元，2022年為685億元；2023年全國基礎研究經費較2022年增加約61億元，由高等教育部門執行之經費增加46億元為最多，政府部門與企業部門各增加7億元與8億元。高等教育部門與政府部門所執行之研發經費來源主要來自政府資金的挹注，在政府對基礎研究的支持下，相關經費呈現上升趨勢。

在政府和企業都積極投入研發，全國科研經費占GDP比重亦呈逐年增加，由2019年的3.49%，一路走高，大幅提升至2023年3.98%，雖較2022年略增0.02個百分點，但仍創新高。