聽新聞
0:00 / 0:00
每周一勢／Q3製造業產值逾5兆 連三季正成長
據經濟部統計，2024年第3季我國製造業產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連三季正成長。主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子業動能。
電腦、電子產品及光學製品業產值躍增
據經濟部統計，2024年第3季我國製造業六大中行業別中的「電腦、電子產品及光學製品業」產值增加至5,308億元，續創歷年單季新高，年增43.46%，是成長幅度最多業別。
製造業生產指數年增12%
據經濟部統計，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第3季製造業生產指數98.95，較上年同季增加12.96%，連續三季正成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言