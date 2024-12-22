每周一勢／Q3製造業產值逾5兆 連三季正成長

據經濟部統計，2024年第3季我國製造業產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連三季正成長。主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子業動能。

電腦、電子產品及光學製品業產值躍增

據經濟部統計，2024年第3季我國製造業六大中行業別中的「電腦、電子產品及光學製品業」產值增加至5,308億元，續創歷年單季新高，年增43.46%，是成長幅度最多業別。

圖／經濟日報提供

製造業生產指數年增12%

據經濟部統計，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第3季製造業生產指數98.95，較上年同季增加12.96%，連續三季正成長。