聽新聞
0:00 / 0:00

每周一勢／Q3製造業產值逾5兆 連三季正成長

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

據經濟部統計，2024年第3季我國製造業產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連三季正成長。主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，激勵資訊電子業動能。

電腦、電子產品及光學製品業產值躍增

據經濟部統計，2024年第3季我國製造業六大中行業別中的「電腦、電子產品及光學製品業」產值增加至5,308億元，續創歷年單季新高，年增43.46%，是成長幅度最多業別。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

製造業生產指數年增12%

據經濟部統計，若剔除價格因素按產量觀察，2024年第3季製造業生產指數98.95，較上年同季增加12.96%，連續三季正成長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

延伸閱讀

經部3策略助攻無人機 嘉義義竹擬建大型測試場域

11月外銷訂單 不如預期…手機拉貨保守、資通產品接單轉負成長

山崩地滑 經部預告台北、新北、基隆3處地質敏感區修正

6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

相關新聞

外銷訂單不如預期 11月景氣可能改亮綠燈

國發會27日將發布11月景氣燈號。受到AI商機發酵、傳統旺季加持，11月出口連13紅，但外銷訂單表現卻不如預期等正負向因...

全國科研經費 成長動能趨緩 去年達9,373億元

近年來台灣半導體供應鏈成國際焦點，推升我全國科研經費不斷創新高，以維持國際競爭力。國科會全國科技動態調查最新結果出爐，去...

台灣168／出口連13紅 全年拚次高

財政部公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正成長，全年...

每周一勢／Q3製造業產值逾5兆 連三季正成長

據經濟部統計，2024年第3季我國製造業產值5兆167億元，較上年同季增加10.34%，連三季正成長。主因受惠AI、高效...

全國科研經費占GDP比率3.98% 僅微幅增漲

根據國科會最新發布「2023年全國科技動態調查」指出，2023年全國研發經費為9,373億，占GDP比率為3.98%創新...

台積投入重金研發 占全國經費近二成

根據經濟部統計，2023年我國製造業中，台積電投入研發經費最多，高達1,787億元，年增11.1%。台積電占2023年全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。