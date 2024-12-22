台灣168／出口連13紅 全年拚次高

財政部公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正成長，全年出口規模有望挑戰歷史次高。

前11月總稅收 寫同期最佳

財政部公布前11月全國總稅收新台幣3兆5713億元、創同期新高，年增8.6%，且已高出全年預算目標3,377億元，主因所得稅、證交稅等主力稅目表現亮眼。財政部估今年總稅收將優於預算數4,900億至5,100億元，規模創歷年次高。

我外匯存底重返全球第四大

中央銀行公布今年11月底外匯存底為5,779.74億美元，終結連兩月下降，並超車印度，居於中國大陸、日本、瑞士之後，重返全球第四大。

前三季上市櫃海外投資創高

前三季上市櫃海外投資創高。（本報系資料庫）

金管會公布，2024年累計前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增9,192億元寫史上新高，全年估將衝破兆元再締新猷，同時投資大陸市場卻僅增加421億元，海外投資增額是大陸的近22倍，顯示台商資金版圖大挪移，揮別大陸，反手加碼投資海外。