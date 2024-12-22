聽新聞
0:00 / 0:00
台灣168／出口連13紅 全年拚次高
財政部公布11月出口410.9億美元，連四月站上400億美元水準，年增9.7%，增幅優於預期，且為連13個月正成長，全年出口規模有望挑戰歷史次高。
前11月總稅收 寫同期最佳
財政部公布前11月全國總稅收新台幣3兆5713億元、創同期新高，年增8.6%，且已高出全年預算目標3,377億元，主因所得稅、證交稅等主力稅目表現亮眼。財政部估今年總稅收將優於預算數4,900億至5,100億元，規模創歷年次高。
我外匯存底重返全球第四大
中央銀行公布今年11月底外匯存底為5,779.74億美元，終結連兩月下降，並超車印度，居於中國大陸、日本、瑞士之後，重返全球第四大。
前三季上市櫃海外投資創高
金管會公布，2024年累計前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增9,192億元寫史上新高，全年估將衝破兆元再締新猷，同時投資大陸市場卻僅增加421億元，海外投資增額是大陸的近22倍，顯示台商資金版圖大挪移，揮別大陸，反手加碼投資海外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言