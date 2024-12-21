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境外關內首站在捷克 台灣貿易投資中心揭牌

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，是境外關內第一個海外服務據點。圖／經濟部提供
經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，是境外關內第一個海外服務據點。圖／經濟部提供

經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，郭智輝上任後提出「境外關內」政策，協助國內廠商海外布局，在捷克設立的台灣貿易投資中心，就是境外關內政策的第一個海外服務據點。

郭智輝18、19日率團訪問德國德勒斯登，並赴捷克見證我駐捷克代表處大使柯良叡與捷克經濟文化辦事處代表David Steinke簽署「台捷產業發展合作備忘錄」及出席「臺灣貿易投資中心」揭牌儀式，推動台歐產業聚落合作與商機與「境外關內」政策

郭智輝在捷克會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）及捷克的經貿高層官員，就台捷雙邊合作進行討論。

經濟部在捷克設立「台灣貿易投資中心」，這是境外關內政策第一個在海外設立的服務中心，台捷雙方將依據台捷產業發展合作備忘錄，共同為台灣業者共同提供一站式便捷服務，協助有意到捷克投資的台灣相關業者布局歐洲。

經濟部貿易署指出，捷克擁有地利、專業人才、優良研究機構、工業基礎、科技實力等優勢，加上政府支持，是台灣推動歐洲產業合作重要策略夥伴，台商可將捷克作為歐洲中心開拓與歐洲其他地區合作商機。

另外，郭智輝在德國會晤薩克森邦邦長及德勒斯登市長，了解當地投資環境，並洽請當地政府給予我相關企業協助，以強化雙方在關鍵產業的合作關係。

貿易署表示，台灣長期以來在全球產業供應鏈中佔有重要地位，隨著台灣半導體供應鏈的全球布局，尤其我半導體業者在德國的投資，將帶動相關中小企業赴歐布局，合作機會也不斷增加。

捷克

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