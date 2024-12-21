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郭智輝訪德國捷克 盼推供應鏈合作助台廠布局歐洲

中央社／ 台北21日電
經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，是境外關內第一個海外服務據點。圖／經濟部提供
經濟長郭智輝出席在捷克舉行的「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，是境外關內第一個海外服務據點。圖／經濟部提供

經濟部長郭智輝近日率團訪歐，除會晤德國德勒斯登官員外，他也出席捷克布拉格「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，未來台捷將依據產業發展合作備忘錄，共同為台灣業者提供一站式便捷服務，協助台廠布局歐洲。

郭智輝於12月18至19日率團訪問德國德勒斯登，並赴捷克見證駐捷克代表柯良叡與捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）簽署的「台捷產業發展合作備忘錄」，同時出席「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，推動台歐產業聚落合作與商機，落實境外關內政策。

經濟部國際貿易署今天透過新聞稿表示，台灣長期以來在全球產業供應鏈中占有重要地位，對於各領域科技發展都有重大貢獻。隨著台灣半導體供應鏈的全球布局，尤其台灣半導體業者在德國的投資，將帶動相關中小企業赴歐布局，合作機會也不斷增加。

郭智輝此行訪問德國會晤薩克森邦邦長及德勒斯登市長，親身了解當地投資環境，並洽請當地政府給予台灣相關企業協助，有助強化雙方在關鍵產業的合作關係。

德國行後，郭智輝接續訪問捷克，會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）及捷方經貿高層官員，就台捷雙邊合作進行討論。

貿易署表示，未來在捷克設立的「台灣貿易投資中心」，將是境外關內政策第一個在海外設立的服務中心，台捷雙方將依據台捷產業發展合作備忘錄，共同為台灣業者提供一站式便捷服務，協助有意到捷克投資的台灣相關業者布局歐洲。

貿易署表示，捷克擁有地利、專業人才、優良研究機構、工業基礎、科技實力等優勢，加上政府支持，是台灣推動歐洲產業合作重要策略夥伴，台商可將捷克作為歐洲中心，開拓與歐洲其他地區的合作商機。

捷克

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