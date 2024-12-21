川普關稅 8成廠商：客戶觀望

經濟部二十日發布外銷訂單統計，十一月外銷訂單金額五二二點七億美元，雖為歷年同月第三高，但年增率只有百分之三點三，表現不如預期；對於外界關心的「川普關稅風險提前備貨潮」，經濟部調查二六六家廠商後發現，近八成廠商表示，客戶都還在觀望。

十一月主要接單貨品中，電子產品接單一百九十點九億美元，規模為歷年次高，年成長百分之七點二。美國及東協的外銷訂單金額均為歷年同月次高，歐洲訂單因手機需求減少影響而大減，但日本有遊戲機廠商回補庫存，帶旺來自日本訂單呈兩位數成長。

經濟部統計處長黃于玲分析，外銷訂單表現不如預期是因為手機接單不如預期，使得資訊通信產品表現不如預期，十一月資訊通信產品訂單一五八點二億美元，年減百分之二點三，手機拉貨動能趨緩是主要原因，減少比較明顯的是歐洲及東協，客戶根據銷售狀況調整庫存，因此拉貨比較保守。

電子產品訂單規模一百九十點九億美元，年增百分之七點二，ＡＩ（人工智慧）及高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動ＩＣ製造、印刷電路板訂單成長，以接自美國的訂單增加較多。光學器材訂單金額十七點八億美元，年增百分之七。

經濟部統計處預估，十二月外銷訂單金額為四九五至五百一十五億美元，年增率為百分之十三至百分之十七點五，全年外銷訂單金額規模為五八六一至五八八一億美元，年增率為百分之四點五至百分之四點八。

川普重返白宮被視為明年經濟成長的最大變數，尤其是關稅新政，對於出口導向國家例如台灣，影響不容忽視，廠商是否已提前備貨，以規避關稅的風險？經濟部調查二六六家廠商後發現，近八成廠商表示，客戶都還在觀望。

黃于玲說，川普未來政策尚不確定，政策如何實施、提高關稅的貨品有哪些，以及稅率為何，目前都不明確，且與廠商自己生產的配置也息息相關，因此廠商多數表示客戶還在觀察，川普關稅政策的影響後續仍需觀察。