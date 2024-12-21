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逾半民眾 看好明年能加薪
國泰金控發布二○二四年十二月國民經濟信心調查結果，雖然民眾股市樂觀情緒降溫，但對今年的年終獎金行情則明顯比去年樂觀，有百分之六十二點四民眾預期年終獎金會有一至三個月，較去年調查增加百分之三點一，而且，有百分之五十點二的民眾預期明年薪資會調漲，更有百分之七點九的民眾認為加薪幅度超過百分之三。
國泰金控分析，川普當選後，內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後會有新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好持續下滑。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降，也使民眾消費意願下滑，民眾消費動能短期降溫。
另一方面，民眾的買房跟賣房意願也出現分歧，買房意願小升，但賣房意願則走弱，顯示持有不動產的民眾仍對房市長線看好、目前惜售。
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