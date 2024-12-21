AI助攻 電子產品接單旺

11月外銷接單主要接單貨品中，電子產品接單190.9億美元，規模為歷年次高，年成長7.2%，以接自美國訂單成長最多。受惠AI及高效運算商機，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，累計前11月接單1,916.3億美元，年增9.6%。光學器材訂單金額17.8億美元，年增7%。

不過，手機拉貨動能疲弱，使得資訊通信產品接單年減2.3%、月減10%，尤以歐洲和東協減少最多。經濟部統計，往年資通產品年底銷售備貨高峰在10月、11月。但今年高峰則出現在9月176億美元、10月175.8億美元，11月已回落。

11月外銷訂單七大主要貨品，除了資訊通信產品呈現衰退外，基本金屬製品、化學品同樣為負成長。基本金屬製品接單19.4億美元，年減6.3%，月減8.8%，主因鋼捲鋼板因海外同業產能過剩，低價搶單，致接單減少，其中又以接自歐洲減0.9億美元較多。

化學品11月接單14億美元，年減1.3%，月增0.4%。主因石化產品持續受到海外同業產能開出、低價競爭影響，致訂單減少，惟電子用化學材料接單成長，抵銷部分減幅，其中又以接自大陸及香港減0.7億美元較多，惟東協增0.6億美元，抵銷部分減幅。

傳產方面，機械業、塑橡膠製品分別受惠於半導體先進製程產能擴增、下游客戶回補庫存，接單開出紅盤。