11月外銷訂單 不如預期…手機拉貨保守、資通產品接單轉負成長

經濟部昨（20）日發布11月外銷訂單金額522.7億美元，年增3.3%，連九紅，主要是AI、高效運算（HPC）、雲端產業商機續旺，挹注傳統旺季接單，然而資訊通信產品接單轉為負成長，主因手機拉貨動能轉趨保守，使11月接單月減5.7%，表現不如預期。

經濟部統計處長黃于玲表示，累計前11月外銷訂單達5,366.2億美元，年增3.7%；預估全年外銷訂單金額可達5,861億至5,881億美元，年增4.5%至4.8%，雖未能站上6,000億美元，但將終止連二年負成長，拚歷史第三高。

今年外銷訂單金額及成長率

經濟部原本預估11月接單金額530億美元至550億美元之間，實際接單金額522.7億美元，低於預期。外界關注接下來是否會有「川普關稅風險提前備貨潮」，黃于玲指出，經濟部調查266家規模較大的廠商（占整體外銷廠商63.5%），結果212家、占比79.7%表明沒有拉貨潮，僅22家廠商、占比8.3%感受關稅威脅。

黃于玲表示，多數廠商仍在觀望，目前有少數廠商因應可能的高關稅而出現提前拉貨情形，仍未大規模普遍呈現，經濟部會持續關注關稅新政策對我外銷接單的衝擊。

另外，農曆春節前的備貨潮是否會拖累12月接單表現？黃于玲說，預測12月接單金額495億至515億美元之間，年增13%至17.5%；將呈月減5.3%至月減1.5%。第4季接單金額1,572億~1,592億美元，年增6.7%至8.1%，季增2.1%至3.4%。

展望全年外銷接單，經濟部預估為5,861億至5,881億美元，年增4.5%至4.8%，是歷史第三高，僅次於史上最高2021年的6,741.3億美元、史上次高2022年的6,667.9億美元。超越2023年的5,610.4億美元。

黃于玲指出，美中科技戰及地緣政治緊張情勢未歇，恐影響全球經濟成長力道，惟高效能運算、AI等新興科技應用拓展，對我半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求延續，加上農曆春節前備貨需求逐漸釋出，均有助於維繫接單動能。