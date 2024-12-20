群創董座三個六年計畫 洪進揚：朝突圍轉型邁進

群創（3481）董事長洪進揚昨（20）日表示，自己為群創訂定的三個六年計畫目標，第一個六年已達成：「穩定生機，力求獲利」。未來第二個六年將朝「突圍轉型，拓展觸角」邁進，第三個六年要達到「群創群力，面板永續」願景。為自己第一個六年打成績，他說，過去的兩個季度，已經超過同業，優先達到獲利的成績。

洪進揚接任群創董事長今年滿六年。他回顧六年前第一次以董事長的身分面對媒體，媒體提問：「怕不怕？」。他回答：「絕對不會掉球。」當時的信心一部分是來自於初生之犢不畏虎，但他當時心中已有一個對於群創的「666，三個六年」的規劃藍圖。

他強調，不想做一個安於現狀，或只會妥協的一個領導人。群創應該要做的是破繭、突圍、創造一個永續穩定經營，以及能夠成長獲利的未來。第一個六年他先做內部組織整併，強化與客戶合作，讓同仁可以提供客戶一站式服務，溝通更順暢。