前11月外銷東協訂單創高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
11月外銷訂單海外生產比49.8%，持續探底15年新低。聯合報系資料照
11月外銷訂單海外生產比49.8%，持續探底15年新低。聯合報系資料照

11月外銷訂單海外生產比49.8%，持續探底15年新低。經濟部統計處長黃于玲表示，雖然11月東協受手機訂單拖累轉為負成長，單月接單84.8億美元，年減0.8%，但接單金額仍為同期次高。累計前11月接自東協訂單已達900.2億美元，突破900億美元整數大關，提早創歷年新高。

接自美國訂單也連續八個月正成長，主要受惠AI及高速運算商機挹注；累計前11月接自美國訂單1,753.6億美元，則為歷年第三高，年增6.7%。

特別的是接自日本訂單，今年7月以後開始連五紅，11月接單25.9億美元，年增17.8%，更出現雙位數年增率。

黃于玲指出，受到日本遊戲機廠商回補庫存，帶旺來自日本訂單呈兩位數成長。據了解，SONY新款遊戲機PS5 pro在今年11月上市，任天堂明年第1季也將出新機ns2；預料應是新品上市的備貨效應顯現。累計前11月接自日本訂單仍是負成長，接單265.6億美元，年減6.5%。

接自歐洲外銷訂單金額75.5億美元，則呈年月雙減，主要是受手機拉貨動能趨緩影響。不過，黃于玲表示，歐洲隨通膨趨緩，經濟已慢慢復甦，只是復甦相對緩慢。

接自中國大陸及香港11月訂單105.9億美元，同樣呈年月雙減，又以電子產品減少2.8億美元或減4.7%較多。

黃于玲表示，目前大陸經濟狀況不好，考量農曆年拉貨潮，目前預估全年應可呈現正成長。

日本

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