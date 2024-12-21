日智庫預測…台人均名目GDP將超越日

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本智庫估計，日本今年的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣超越，且2035年前難反超，原因包括日圓貶值和日本經濟成長緩慢等。

日本去年的人均名目GDP就已降至3萬3,935美元，僅比台灣的3萬2,409美元高出5%。日本2021年的人均名目GDP還有4萬158美元，比台灣高出22%。據日本經濟研究中心18日公布最新預測，台灣的人均名目GDP將於今年超越日本。

該智庫去年12月公布的預測還認為，日本的人均名目GDP要到2033年才會被台灣超越，但如今預測卻大幅提前。而且今年預測還指出，2035以前，日本的人均名目GDP都不會再超越台灣。

報告指出，造成這個結果的最主要原因是匯率。雖然今年日圓、韓元和新台幣兌美元匯價均走貶，但日圓貶值最多。

另一項原因則是日本經濟成長緩慢。日本經濟研究中心指出，日本今年實質成長率預測將萎縮0.3個百分點，主因是汽車認證違規問題和物價上漲。在報告分析的亞太18個國家和地區中，日本將是唯一出現負成長的經濟體。

該智庫估計，日本整個2020年代的勞動生產力都將大幅低於南韓和台灣，這也使得日本人均名目GDP回頭反超台韓的時間大幅延後。

GDP 日圓 日本

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