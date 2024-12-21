國泰金國民經濟信心調查 民眾股市樂觀情緒降溫

國泰金控（2882）昨（20）日發布國民經濟信心調查結果，因12月調查期間內，川普當選美國總統後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新政策，政治不確定性令國際股市震盪，民眾對股市樂觀情緒及風險偏好雙雙下滑，其中民眾對台股樂觀指數降至14.3，連兩月下滑並為三個月低點；風險偏好指數減至16.3，連五降且為11個月低點。

國泰金控每月固定發布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查，中央銀行9月重手打炒房後，民眾買賣房意願走勢分歧。國泰金調查結果顯示，12月民眾買房意願小升至-52，連兩月上漲且為四個月高點；房市惜售風氣盛，民眾賣房意願走弱至-13.2，為13個月新低。

在經濟成長與通膨率預估方面，國泰金調查指出，有52%民眾預期明年經濟成長率低於3%，66%民眾預期通膨高於2%。

主計總處11月預估台灣明年經濟成長率為3.29%、通貨膨脹率1.93%。調查結果顯示，民眾對明年台灣經濟成長率平均預期值，由前一個月2.84%小幅上揚至2.85%，52%的民眾認為明年經濟成長率會低於3%，較前一個月的52%略微走揚。

此外，民眾對明年平均通膨預期值落在2.27%、與前一個月持平，且有66%民眾認為明年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對明年經濟成長預估比較保守，對通膨預期相對較高。

國泰金指出，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持「黃紅燈」，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。調查結果顯示，景氣現況樂觀指數由前一個月的-8.1，微降至-8.3，連兩月下滑且為13個月新低；展望樂觀指數從-8.1微幅反彈至-7.3；大額消費意願指數也由11.3小幅下降至11.1，耐久財消費意願指數自-9.4同步減弱至-11，顯示民眾消費動能降溫。